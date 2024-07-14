Американист Ордуханян: в США убийство президента — национальный вид спорта

Американист доктор политических наук Рафаэль Ордуханян в беседе с RT назвал возможной причиной покушения на Дональда Трампа заговор олигархата и спецслужб Америки.

«Это национальный вид спорта в Соединённых Штатах Америки — убийство президента, когда все доводы исчерпаны. Если мы возьмём историю подобных вещей, то увидим, что начиная со времён Линкольна это был ответ на те политические вызовы, перед которыми стояли Соединённые Штаты Америки», — рассказал Ордуханян.

Он отметил, что на данный момент Америка опять стоит перед колоссальным выбором — следовать глобалистскому проекту или же оставаться на позициях национальных интересов.

«Поэтому, конечно же, испробовав все методы, чтобы устранить человека, который стоит на позиции национальных интересов, они сейчас приступили уже к такому», — считает собеседник RT.

Он добавил, что всё, «что только можно было сделать для убийства Трампа», было сделано.

«Трамп, не доверяя официальной службе охраны, сменил ближний круг своей охраной и оставил федеральную службу только на внешнем периметре. И именно внешний периметр — абсолютно открытое место с тремя строениями. Я не специалист, но по всем мыслимым и немыслимым законам охраны там должны были сидеть снайперы службы охраны. И именно в этих помещениях никого абсолютно не было и совершенно спокойно расположился снайпер. У меня никаких сомнений не вызывает, что это заговор олигархата и спецслужб Америки», — заявил американист.

Собеседник RT также напомнил, что Трамп неоднократно говорил о необходимости реформирования ЦРУ, АНБ и ФБР.

«Так что сценарий один и тот же — в преддверии тектонических изменений концепция свободы, демократии и свободы выбора американцев абсолютно ничего не стоит. Сейчас мы видим, на что пойдут руководители BlackRock, State Street Corporation, Vanguard, JPMorgan, Chase Bank, спайка Рокфеллер — Ротшильд и все остальные, чтобы сохранить свой контроль над западным миром и над этой огромной финансовой империей, которая зиждется на долларе... Отныне ложь и убийство являются частью политического дискурса Запада. Это то, что они привнесли окончательно и бесповоротно. Соединённые Штаты Америки превратились в фашистское, нацистское государство», — заключил Ордуханян.

Ранее эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору, начальник управления Комитета безопасности России «Кобра» Станислав Веселов рассказал об ошибках, допущенных службой безопасности во время покушения на Дональда Трампа.