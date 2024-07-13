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Внук экс-главы Египта Насера: мы не хотим, чтобы Запад диктовал нам, что делать

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Основатель Панафриканского форума антиколониального наследия Гамаль Абдель Насер в беседе с RT заявил, что страны Африки не хотят, чтобы Запад диктовал им, что делать, — это неоколониальный образ мышления.
Внук экс-главы Египта Насера: мы не хотим, чтобы Запад диктовал нам, что делать
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«Это по-прежнему менталитет прошлого. Если они считают, что выбор стоит так: либо Россия, либо Запад, — значит, у них по-прежнему сохраняется такое мышление, только в другой форме», — подчеркнул внук покойного президента Египта.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорит о мобилизации усилий для поддержки Украины, но о Палестине ни слова, подчеркнул Насер.

«А как же Палестина? Если вы так увлечены мобилизацией [усилий], где в этом уравнении Палестина? И кстати, ни разу не прозвучало слово «мир», — сказал собеседник.

Ранее Жозеп Боррель выразил обеспокоенность поддержкой политики президента России Владимира Путина в странах Африки из-за воздействия «российской пропаганды».

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