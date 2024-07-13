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Постпред России при ОДКБ: Запад пытается оттянуть Армению от союзников

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Постпред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил в интервью РИА Новости, что Запад пытается оттянуть Армению от союзников, хотя на примере других стран видно, к чему это приводит.

«Естественно, все коллеги это отчётливо осознают. Мы видим на примере других ситуаций, в том же Закавказье, в той же Грузии, к чему это всё приводит», — сказал он.

При этом Васильев подчеркнул, что действия «внешних игроков» и руководства в Ереване, которые дестабилизируют ситуацию не только внутри самой Армении, но могут обострить ситуацию и за её пределами, «не может не вызывать тревоги и опасений».

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что участие Армении в саммите НАТО в Вашингтоне вызывает у российской стороны крайнее сожаление.

Также Васильев заявил, что решение Еревана заморозить взнос в ОДКБ не приведёт к пересмотру шкалы взноса, страны-члены не будут платить больше.

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