Постпред России при ОДКБ: Запад пытается оттянуть Армению от союзников
«Естественно, все коллеги это отчётливо осознают. Мы видим на примере других ситуаций, в том же Закавказье, в той же Грузии, к чему это всё приводит», — сказал он.
При этом Васильев подчеркнул, что действия «внешних игроков» и руководства в Ереване, которые дестабилизируют ситуацию не только внутри самой Армении, но могут обострить ситуацию и за её пределами, «не может не вызывать тревоги и опасений».
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что участие Армении в саммите НАТО в Вашингтоне вызывает у российской стороны крайнее сожаление.
Также Васильев заявил, что решение Еревана заморозить взнос в ОДКБ не приведёт к пересмотру шкалы взноса, страны-члены не будут платить больше.