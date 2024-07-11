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Галузин: Россия крайне сожалеет об участии Армении в саммите НАТО в Вашингтоне

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Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что участие Армении в саммите НАТО в Вашингтоне вызывает у российской стороны крайнее сожаление.

При этом дипломат подчеркнул, что Армения остаётся членом ОДКБ и выступает участником многочисленных двусторонних договорённостей в военной и военно-технической областях.

«Вместо конструктивного подхода к обсуждению имеющихся у Еревана озабоченностей там, к сожалению, выбрали иной путь», — передаёт слова Галузина РИА Новости.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов поднять уровень отношений с Вашингтоном до стратегического партнёрства в разных областях.

Также сообщалось, что армяно-американские военные учения пройдут в Армении с 15 по 24 июля.

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