США намерены потратить $24 млн на продвижение зелёной экономики в Киргизии

Соединённые Штаты планируют выделить $24 млн на мероприятия в рамках построения в Киргизии зелёной экономики. В качестве вызовов в этой сфере отвечающая за программу правительственная организация USAID отмечает сотрудничество Киргизии с Россией и Китаем, а также ущемление прав некоммерческого сектора из-за закона об «иностранных представителях».

Как отмечается в документации, размещённой на официальном портале государственных грантов правительства США, USAID планирует реализовать в Киргизии пятилетнюю программу по развитию зелёной экономики.

Среди целей проекта — «адаптация и смягчение последствий изменения климата», а также формирование экономической системы, «которая характеризуется низким уровнем выбросов углерода, ресурсосбережением и социальной инклюзивностью».

При этом в описании тендера отмечается, что Россия и КНР подписали с правительством Киргизии меморандумы о взаимопонимании в целях развития целого ряда крупных проектов в сфере угольной, солнечной, ветряной и гидроэнергетики. По утверждению USAID, «условия (этих соглашений. — RT) непрозрачны и в случае, если на их основе будут подписаны соглашения о закупках энергии, могут стать долговыми ловушками».

В качестве ещё одного риска американское правительственное агентство рассматривает внутриполитические факторы в Киргизии. В частности, чиновники USAID пишут, что в апреле 2024 года президент Киргизии подписал закон об «иностранных представителях», согласно которому все организации гражданского общества (ОГО) должны пройти перерегистрацию в Министерстве юстиции страны и в случае получения иностранного финансирования и участия в политической деятельности или в разработке политики быть отнесены к категории «иностранных представителей».

Подпадающие под действие этого закона ОГО будут подвергаться усиленным проверкам и более жёстким санкциям. На ОГО, особенно на малые и находящиеся в сельской местности организации, новые требования к налоговой отчётности ложатся значительным финансово-административным бременем.

USAID заявляет, что киргизский закон об «иноагентах» «может повлиять на реализацию деятельности в рамках проекта «Зелёная экономика» в области государственной политики и взаимодействия с ОГО».

Как сообщал ранее RT, Госдепартамент США запустил программу по повышению «гражданской вовлечённости» сельской молодёжи в Киргизии, выделив на эти цели 20 грантов. По данным RT, британский МИД выделил около £3,5 млн на развитие «заслуживающих доверия независимых СМИ», где в качестве одной из стран-реципиентов также выступала Киргизия.