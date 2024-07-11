Сийярто: западное оружие не улучшает ситуацию на Украине, нужны переговоры

Оружие, которое Запад поставляет Украине, не улучшило ситуацию, необходимо начать переговоры, чтобы положить конец конфликту.

Такое мнение в интервью телекомпании CNN выразил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Вместо поля битвы мы должны сесть за стол переговоров и поощрять начало переговоров», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Сийярто, переговоры дают надежду на мирное соглашение, которое может обеспечить «прочный и справедливый мир в регионе».

Также венгерский министр отметил, что Украина может быть уничтожена, если конфликт не будет завершён.

Ранее Нидерланды выделили €20 млн на производство беспилотников для Украины.