Нидерланды выделили €20 млн на производство беспилотников для Украины

Нидерланды внесут €20 млн в совместный фонд коалиции по производству ударных беспилотников с видом от первого лица для Украины.

Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Нидерландов.

По данным ведомства, в этом году Киеву должны быть поставлены около миллиона беспилотников с видом от первого лица, которые позволяют управляющему наблюдать за происходящим на расстоянии.

При этом в дальнейшем коалиция намерена расширить поставки, включив в них беспилотники других типов, например для разведки.

Ранее лидеры стран НАТО договорились выделить Украине €40 млрд в 2025 году.

Также НАТО потребовало от всего мира не оказывать никакой поддержки России.