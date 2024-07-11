Нидерланды выделили €20 млн на производство беспилотников для Украины
Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны Нидерландов.
По данным ведомства, в этом году Киеву должны быть поставлены около миллиона беспилотников с видом от первого лица, которые позволяют управляющему наблюдать за происходящим на расстоянии.
При этом в дальнейшем коалиция намерена расширить поставки, включив в них беспилотники других типов, например для разведки.
Ранее лидеры стран НАТО договорились выделить Украине €40 млрд в 2025 году.
Также НАТО потребовало от всего мира не оказывать никакой поддержки России.