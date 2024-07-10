Лидеры стран НАТО договорились выделить Украине €40 млрд в 2025 году

По итогам саммита НАТО лидеры стран-участниц договорились выделить Украине €40 млрд в 2025 году.

«За счёт пропорциональных взносов союзники намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере €40 млрд в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности для победы Украины», — говорится в коммюнике.

Кроме того, было объявлено о долгосрочной помощи Киеву в сфере безопасности — в частности, речь идёт о поставках военной техники и обучении военных.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал опасной растущую роль НАТО в конфликте на Украине.