Сийярто: Украина может быть уничтожена, если конфликт не будет завершён

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью телекомпании CNN, что стратегия ЕС и НАТО не принесла результатов в разрешении конфликта на Украине, а без его завершения страна будет уничтожена.

По его словам, ситуация только ухудшается, есть риск эскалации.

«Если мы не сможем остановить войну, погибнут ещё тысячи, десятки тысяч или сотни тысяч людей, и Украина будет уничтожена», — цитирует венгерского министра ТАСС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал опасной растущую роль НАТО в конфликте на Украине.

Также Орбан заявил, что попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объединить усилия по урегулированию украинского конфликта.