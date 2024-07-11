Сийярто: Украина может быть уничтожена, если конфликт не будет завершён
По его словам, ситуация только ухудшается, есть риск эскалации.
«Если мы не сможем остановить войну, погибнут ещё тысячи, десятки тысяч или сотни тысяч людей, и Украина будет уничтожена», — цитирует венгерского министра ТАСС.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал опасной растущую роль НАТО в конфликте на Украине.
Также Орбан заявил, что попросил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана объединить усилия по урегулированию украинского конфликта.