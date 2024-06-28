Беннетт: расширенные зрачки Байдена на дебатах говорят о приёме наркотиков
- AP
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Он напомнил, что до дебатов ряд американских каналов сообщал, что Байден на неделю исчез с госслужбы.
«Это говорит о том, что Джо Байдена поместили в подполье, накачали наркотиками, манипулировали им, завели и привели в движение. Но когнитивные способности продолжают ухудшаться... Джо Байден становится всё слабее и запутаннее», — заявил Беннетт.
Ранее представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер заявил, что глава Белого дома не собирается выходить из президентской гонки из-за дебатов.