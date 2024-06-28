Беннетт: расширенные зрачки Байдена на дебатах говорят о приёме наркотиков

Расширенные зрачки президента США Джо Байдена и неспособность моргать на дебатах указывают на наличие в его крови наркотических веществ. Об этом заявил в интервью RT экс-офицер армии США Скотт Беннетт.

Он напомнил, что до дебатов ряд американских каналов сообщал, что Байден на неделю исчез с госслужбы.

«Это говорит о том, что Джо Байдена поместили в подполье, накачали наркотиками, манипулировали им, завели и привели в движение. Но когнитивные способности продолжают ухудшаться... Джо Байден становится всё слабее и запутаннее», — заявил Беннетт.

Ранее представитель предвыборного штаба Байдена Сет Шустер заявил, что глава Белого дома не собирается выходить из президентской гонки из-за дебатов.