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В университете ICESI обеспокоились успехом RT и Sputnik в Латинской Америке

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В университете ICESI в Колумбии запереживали из-за успеха RT и Sputnik в Латинской Америке — глава факультета политики и международных отношений университета Владимир Рувинский назвал эти СМИ самыми яркими элементами стратегии «российской дезинформации» в регионе.
В университете ICESI обеспокоились успехом RT и Sputnik в Латинской Америке
  • РИА Новости

В материале о «кампании дезинформации Кремля» отмечается, что RT стал одним из наиболее влиятельных СМИ за границами России, вещает на разных языках и платформах, уделяя особое внимание международным темам.

Кроме того, более 200 испаноязычных журналистов помогают телеканалу найти влиятельных людей для продвижения «фейковых нарративов в странах Латинской Америки», жалуются в материале.

Рувинский считает, что «различные российские элементы скоординированно работают для достижения одной и той же цели — нанесения ущерба имиджу США, особенно в Латинской Америке».

Он также отметил, что присутствие рекламы RT в метро, аэропорту и автобусах Мехико неслучайно и во время выборов в стране RT может сыграть «важную роль».

Ранее Королевский объединённый институт оборонных исследований (RUSI) заявил об обеспокоенности из-за «пугающих успехов» России в информационной войне на Ближнем Востоке и в странах Глобального Юга.

В декабре 2023 года телеканал RT Arabic официально открыл региональный офис в Алжире, запустил программу «Студия Алжир» — пятую в цикле политических ток-шоу из мировых столиц, а также представил программу «Мосты на Восток» о связях России и арабского мира.

В мае RT en Español расширил своё присутствие в Гондурасе: теперь на местном ТВ показывают новости и фильмы телеканала об СВО.

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