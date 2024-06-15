NYT опубликовала проект договора между Россией и Украиной 2022 года
- РИА Новости
В проект документа под названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» входят 18 статей и шесть приложений. Последнее The New York Times не приводит.
Как сказано в материале, документ не является оригиналом, его текст перепечатали, чтобы скрыть идентифицирующие признаки.
14 июня президент Путин отметил, что предложение по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта, а не его заморозку.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участники конференции по Украине в Швейцарии должны обсуждать мирные предложения российского лидера Владимира Путина, если хотят спасти мир.