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NYT опубликовала проект договора между Россией и Украиной 2022 года

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Издание The New York Times пишет, что в его распоряжение попал оригинальный текст соглашения о нейтралитете бывшей советской республики и гарантиях безопасности, который обсуждался в 2022 году российскими и украинскими представителями.
NYT опубликовала проект договора между Россией и Украиной 2022 года
  • РИА Новости

В проект документа под названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» входят 18 статей и шесть приложений. Последнее The New York Times не приводит.

Как сказано в материале, документ не является оригиналом, его текст перепечатали, чтобы скрыть идентифицирующие признаки.

14 июня президент Путин отметил, что предложение по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта, а не его заморозку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участники конференции по Украине в Швейцарии должны обсуждать мирные предложения российского лидера Владимира Путина, если хотят спасти мир.

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