Захарова: если в Швейцарии хотят спасти мир, нужно обсуждать предложения Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участники конференции по Украине в Швейцарии должны обсуждать мирные предложения российского лидера Владимира Путина, если хотят спасти мир.

Об этом пишет ТАСС.

«Хотите спасти мир — обсуждайте предложение Владимира Путина», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что Путин всё сказал и показал реальный путь к миру. Не увидеть, не понять могут только те, кто мира не хочет, отметила она.

14 июня президент Путин отметил, что предложение по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта, а не его заморозку.

Российский лидер подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад неконструктивно отреагировал на предложения Путина по урегулированию украинского конфликта.