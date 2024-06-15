Захарова: если в Швейцарии хотят спасти мир, нужно обсуждать предложения Путина
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
Об этом пишет ТАСС.
«Хотите спасти мир — обсуждайте предложение Владимира Путина», — подчеркнула Захарова.
Она добавила, что Путин всё сказал и показал реальный путь к миру. Не увидеть, не понять могут только те, кто мира не хочет, отметила она.
14 июня президент Путин отметил, что предложение по переговорам с Украиной подразумевает полное прекращение конфликта, а не его заморозку.
Российский лидер подчеркнул, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад неконструктивно отреагировал на предложения Путина по урегулированию украинского конфликта.