Салливан: США следят за ситуацией с российскими кораблями в порту Гаваны
- AP
«Мы внимательно следим за этим. Увидим, что будет дальше, но мы видели подобное ранее, ожидаем, что увидим и впредь», — сказал он во время брифинга на самолёте президента по пути в Италию, где намечается встреча G7.
11 июня стало известно, что корабли Северного флота России проводят в Атлантическом океане учения по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км.
12 июня отряд кораблей завершил учения и прибыл в порт Гаваны на Кубе.
В составе отряда — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».