Салливан: США следят за ситуацией с российскими кораблями в порту Гаваны

Соединённые Штаты следят за военными кораблями России на Кубе, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы внимательно следим за этим. Увидим, что будет дальше, но мы видели подобное ранее, ожидаем, что увидим и впредь», — сказал он во время брифинга на самолёте президента по пути в Италию, где намечается встреча G7.

11 июня стало известно, что корабли Северного флота России проводят в Атлантическом океане учения по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км.

12 июня отряд кораблей завершил учения и прибыл в порт Гаваны на Кубе.

В составе отряда — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».