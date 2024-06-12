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Салливан: США следят за ситуацией с российскими кораблями в порту Гаваны

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Соединённые Штаты следят за военными кораблями России на Кубе, заявил помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
Салливан: США следят за ситуацией с российскими кораблями в порту Гаваны
  • AP

«Мы внимательно следим за этим. Увидим, что будет дальше, но мы видели подобное ранее, ожидаем, что увидим и впредь», — сказал он во время брифинга на самолёте президента по пути в Италию, где намечается встреча G7.

11 июня стало известно, что корабли Северного флота России проводят в Атлантическом океане учения по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км.

12 июня отряд кораблей завершил учения и прибыл в порт Гаваны на Кубе.

В составе отряда — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

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