Корабли Северного флота отрабатывают применение высокоточного оружия в Атлантике

Корабли Северного флота России проводят в Атлантическом океане учения по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км, сообщило российское Министерство обороны. Сейчас в регионе находится разнородная тактическая корабельная ударная группа.

© Минобороны России

В составе группы — многоцелевой атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М «Казань» и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Суда выполняют задачи дальнего похода и приступили к учениям. Минобороны отметило, что экипажи фрегата и подводного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям. Как ранее сообщили в Белом доме, Вашингтон следит за ситуацией вокруг визита группы кораблей ВМФ России в порт Гаваны.