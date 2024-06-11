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Корабли Северного флота отрабатывают применение высокоточного оружия в Атлантике

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Корабли Северного флота России проводят в Атлантическом океане учения по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км, сообщило российское Министерство обороны. Сейчас в регионе находится разнородная тактическая корабельная ударная группа.
Корабли Северного флота отрабатывают применение высокоточного оружия в Атлантике
  • © Минобороны России

В составе группы — многоцелевой атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М «Казань» и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Суда выполняют задачи дальнего похода и приступили к учениям.

Минобороны отметило, что экипажи фрегата и подводного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям.

Как ранее сообщили в Белом доме, Вашингтон следит за ситуацией вокруг визита группы кораблей ВМФ России в порт Гаваны.

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