Корабли Северного флота отрабатывают применение высокоточного оружия в Атлантике
- © Минобороны России
В составе группы — многоцелевой атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М «Казань» и фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».
Суда выполняют задачи дальнего похода и приступили к учениям.
Минобороны отметило, что экипажи фрегата и подводного крейсера отрабатывают применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям.
Как ранее сообщили в Белом доме, Вашингтон следит за ситуацией вокруг визита группы кораблей ВМФ России в порт Гаваны.