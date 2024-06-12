Корабли Северного флота России после учений в Атлантике прибыли в порт Гаваны

Отряд кораблей Северного флота ВМФ ВС России завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт Гаваны на Кубе, сообщает Министерство обороны.

В составе отряда — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

В День России корабли прибыли с неофициальным визитом в порт Гаваны Республики Куба.

За несколько часов до захода в кубинский порт тактическая корабельная ударная группа «завершила учения по применению высокоточного ракетного оружия», подчеркнули в министерстве.

В ближайшие дни экипажи кораблей и судов обеспечения будут участвовать в протокольных мероприятиях и смогут отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями.

11 июня стало известно, что корабли Северного флота России проводят в Атлантическом океане учения по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км.