Корабли Северного флота России после учений в Атлантике прибыли в порт Гаваны
- РИА Новости
В составе отряда — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».
В День России корабли прибыли с неофициальным визитом в порт Гаваны Республики Куба.
За несколько часов до захода в кубинский порт тактическая корабельная ударная группа «завершила учения по применению высокоточного ракетного оружия», подчеркнули в министерстве.
В ближайшие дни экипажи кораблей и судов обеспечения будут участвовать в протокольных мероприятиях и смогут отдохнуть и ознакомиться с местными достопримечательностями.
11 июня стало известно, что корабли Северного флота России проводят в Атлантическом океане учения по применению высокоточного оружия на удалении свыше 600 км.