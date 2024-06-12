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Иван Сырский: Россия всегда была и есть моя Родина

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Живущий в Австралии Иван Сырский, пасынок главнокомандующего ВСУ, в эксклюзивном интервью RT заявил, что считает себя русским, а Россия всегда была и есть его Родина. Так он ответил на вопрос, почему захотел получить российское гражданство.
Иван Сырский: Россия всегда была и есть моя Родина
  • РИА Новости

«Моя жена русская. Моя дочь русская! Я никак не могу ассимилироваться: я знаю местный язык, я работаю на официальной работе, на которую не каждому местному получится пробиться, я и моя жена довольно многого здесь достигли, но нам всегда были чужды эти так называемые западные ценности», — сказал Иван.

Он также ответил на вопрос, планирует ли переехать в Россию или останется жить в Австралии.

«Я думаю, из моего предыдущего ответа всё и так ясно. Я не хочу здесь жить. Моя семья не хочет здесь жить», — сказал собеседник RT.

В марте Иван Сырский попросил президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. Он заявил, что с удовольствием принял бы участие в голосовании на президентских выборах.

Сейчас Иван живёт в Австралии, куда переехал вместе с братом и матерью после развода родителей.

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