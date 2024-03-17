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Пасынок главкома ВСУ Сырского попросил у Путина российское гражданство

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Пасынок главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского Иван попросил президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство.

Иван Сырский заявил, что с удовольствием принял бы участие в голосовании на выборах президента России, если бы у него был паспорт.

«На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином Российской Федерации», — сказал он.

Иван живёт в Австралии, куда переехал вместе с братом и матерью после развода родителей. 

17 марта он пришёл к генконсульству России в Сиднее, где проходят выборы.

Видео предоставило Ruptly.

RT ранее нашёл письмо матери украинского главкома Александра Сырского своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

Журналист Константин Придыбайло сообщил, что Сырский участвовал в праздновании Дня России в 2013 году.

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