RT нашёл письмо матери нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

Лариса (имя изменено) Сырская пишет, что до войны её отец работал водителем на автобазе Моспочтамта, потом добровольцем ушёл на Ленинградский фронт.

В июне 1941 года мужчина пропал без вести.

О его гибели семья узнала в мае 1945 года.

Как стало понятно из письма, группа, в которую входил отец женщин, попала в засаду.

«Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти», — пишет женщина, обращаясь к отцу.

8 февраля Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ.

Журналист RT Константин Придыбайло сообщил, что Сырский участвовал в праздновании Дня России в 2013 году.