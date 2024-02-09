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RT нашёл письмо матери Сырского к погибшему в Великую Отечественную войну отцу

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RT нашёл письмо матери нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.
RT нашёл письмо матери Сырского к погибшему в Великую Отечественную войну отцу
  • globallookpress.com
  • © IMAGO

Лариса (имя изменено) Сырская пишет, что до войны её отец работал водителем на автобазе Моспочтамта, потом добровольцем ушёл на Ленинградский фронт.

В июне 1941 года мужчина пропал без вести.

О его гибели семья узнала в мае 1945 года.

Как стало понятно из письма, группа, в которую входил отец женщин, попала в засаду.

«Ты был ранен в ногу, остался прикрывать своих товарищей, попросил оставить гранату и патроны и просил рассказать жене о своей смерти», — пишет женщина, обращаясь к отцу.

8 февраля Владимир Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ.

Журналист RT Константин Придыбайло сообщил, что Сырский участвовал в праздновании Дня России в 2013 году.

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