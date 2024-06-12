«Он Родину продал за карьеру»: эксклюзивное интервью с пасынком главкома ВСУ Александра Сырского

RT публикует эксклюзивное интервью с пасынком главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского, Иваном. Он рассказал об отношениях с отчимом, о взглядах и характере Сырского, а также заявил, что нынешний главком ВСУ, по его мнению, предал Россию, «продав Родину за карьеру».

— Расскажите, сколько вам было лет, когда Сырский стал вашим отчимом?

— Отчим женился на маме, когда мне было около двух лет. Я узнал, что он мне не родной, только в 19 лет.

— Какие у вас были с ним отношения: ссорились или, наоборот, дружили?

— Он мне был как настоящий отец. Воспитывал строго, всё-таки семья военных.

— Какой у него тогда был характер?

— Очень властный, гордый, целеустремлённый человек. Всегда стремился быть лучше других и быть примером.

— Говорили ли с ним про Россию?

— Как таковых разговоров о России я не помню. Но меня несколько раз, когда я был ещё в младших классах, возили к его родителям в Россию: сначала в Подмосковье, потом во Владимир.

— Критиковал ли Сырский при вас происходящее на Украине и украинскую власть?

— Как, наверное, и в любой другой семье. Критиковал правительство за глупые политические решения, за коррупцию…

— Что он тогда говорил о России и русских? Что говорил о жителях Донбасса?

— Мы все тогда считались русскими, и плохого слова о России или Донбассе я от него никогда не слышал. Но украинцем он себя точно никогда не считал.

— Расскажите пару историй, характеризующих Сырского как человека.

— Одна из историй, которая может его охарактеризовать как человека, — это история моей с ним жизни: за всё время, что мы жили вместе, каким бы плохишом я ни был и чего я только ни вытворял, он ни разу не дал мне даже намёка, что я неродной. Воспитывал, кормил, одевал как родного, проблемы решал, как за своего сына. В секции различные записывал…

Мне уже мать рассказала после того, как они разошлись.

Вторая история — это то, как однажды он пришёл домой в ярости из-за того, что тот, кто списывал у него в военной академии, был назначен на должность выше него. Ну то есть Сырский был обязан теперь подчиняться тому, кто еле тянул учёбу. Также он довольно сильно обозлился, когда после «оранжевого майдана» на должность министра обороны был назначен отставной майор Гриценко.

— Когда вы с родными прекратили с ним общение и почему?

— После развода родителей общение очень сильно сократилось. Он поддерживал связь с моим братом, его родным сыном, а я не мог простить ему того, что он изменил матери и ограничивался редкими сообщениями типа «Как дела?» или поздравлениями с праздниками. После нашего переезда в Австралию связь с Сырским почти сошла на нет… У него уже были другая семья и другая жизнь.

— Что подумали, когда его назначили главкомом ВСУ, и как к этому относитесь?

— Скажу так…

Были ошарашены, когда узнали, что его назначили командующим ООС в Донбассе. Особенно помня, что он никогда не был патриотом Украины, язык даже никогда учить украинский не хотел. А тут такое… Карьера, наверное, оказалась дороже…

Так что, когда назначили главкомом, это для меня была уже последняя капля.

— После начала СВО и назначения его главкомом общались хоть раз?

— Нет. И не собираюсь. Он Родину продал за карьеру.

— Он вам враг?

— Не могу однозначно ответить. Это тяжело… Он для меня предатель. Мы точно по разные стороны баррикад. И если бы мы встретились на поле боя, то… Всегда перед глазами картина из фильма «Тарас Бульба» — только я казак, а он с ляхами.

— Вы живёте в Австралии. Как там оказались и чем занимаетесь?

— Моя бабушка по маминой линии уже давно здесь живёт. По её совету мы решили переехать в эту тёплую страну.

Занимаюсь я строительством объектов инфраструктуры. В данный момент участвую в строительстве новой ветки подземного метро.

Воспитываю замечательную дочь в русских традициях. По выходным она посещает русские классы. Даже когда ей говорят, что она «оззи», что означает рождённая и выращенная здесь австралийка, она с гордостью отвечает: «Нет, я русская!»

— Как относитесь к происходящему на Украине, поддерживаете Россию?

— С глубокой болью.

Я никогда не отделял Украину от России. Но, учитывая то, какое на Украине сегодня антироссийское, нацистское так называемое государство, я целиком и полностью на стороне России!

— Как живётся русским в Австралии? Тяжело ли высказывать пророссийскую позицию?

— Другой раз приходится держать язык за зубами. Здесь очень однобокая прозападная повестка и пропаганда. А про Россию местное население «знает» то же, что и во времена холодной войны: медведи с балалайками, варвары с водкой, страна алкоголиков и бомжей, бандиты и разруха… Ну в общем-то, всё то, что им показывает американская киноиндустрия… Хотя по факту Австралия в целом довольно отсталая от современного мира. Большая деревня…

И если ты посмеешь поставить под сомнение их «знания» о России или оспорить очередной фейк, то как минимум над тобой посмеются как над умалишённым… Им ведь с рождения пропагандируют совершенно другую точку зрения, прозападную.

— Как австралийские власти относятся к русским? Есть ли с их стороны давление?

— Достаточно почитать местную прессу. До начала СВО особо не было никакого ощутимого давления. Но потом местное государство целиком и полностью начало копировать политику США и подыгрывать местному проукраинскому лобби. Русских стали запрещать и заставлять их извиняться за то, что они русские. Поддержку от государства получают только те, кто яро отрекается от России или активно, во весь голос, с маршем и флагами, выражает антипутинскую позицию и поддержку Украине.

— Почему решили получить гражданство РФ?

— Россия всегда была и есть моя Родина. Я русский. Моя жена русская. Моя дочь русская! Я никак не могу ассимилироваться: я знаю местный язык, я работаю на официальной работе, на которую не каждому местному получится пробиться, я и моя жена довольно многого здесь достигли, но нам всегда были чужды эти так называемые западные ценности…

— После этого планируете переехать в РФ? Или жить в Австралии?

— Я думаю, из моего предыдущего ответа всё и так ясно. Я не хочу здесь жить. Моя семья не хочет здесь жить.