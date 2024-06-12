Пасынок главкома ВСУ Сырского: я целиком и полностью на стороне России

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван в эксклюзивном интервью RT рассказал, что относится к происходящему на Украине с глубокой болью и целиком поддерживает Россию.

«Я никогда не отделял Украину от России. Но, учитывая то, какое на Украине сегодня антироссийское, нацистское так называемое государство, я целиком и полностью на стороне России!» — сказал Иван.

Также пасынок Сырского рассказал RT, что действующий главком украинских вооружённых сил в прошлом критиковал украинское правительство «за глупые политические решения» и за коррупцию, хотя украинцем он себя «точно никогда не считал».

Сам Иван считает Сырского предателем, который «Родину продал за карьеру».