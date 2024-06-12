Пасынок главкома ВСУ Сырского: отчим украинцем себя точно никогда не считал

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван в эксклюзивном интервью RT рассказал о своих отношениях с отчимом и о взглядах и характере Сырского. По словам собеседника, нынешний главком украинских вооружённых сил в прошлом критиковал украинское правительство «за глупые политические решения» и за коррупцию, хотя украинцем он себя «точно никогда не считал».

«Мы все тогда считались русскими, и плохого слова о России или Донбассе я от него никогда не слышал. Но украинцем он себя точно никогда не считал», — рассказал Иван Сырский.

Александр Сырский женился на матери Ивана, когда мальчику было около двух лет.

«Я узнал, что он мне не родной, только в 19 лет... Он мне был как настоящий отец. Воспитывал строго, всё-таки семья военных», — сказал он.

Пасынок охарактеризовал Сырского в прошлом как человека «очень властного, гордого и целеустремлённого».

«Как таковых разговоров о России я не помню. Но меня несколько раз, когда я был ещё в младших классах, возили к его родителям в Россию: сначала в Подмосковье, потом во Владимир», — рассказал Иван.

В марте Иван Сырский попросил президента России Владимира Путина предоставить ему российское гражданство. Он заявил, что с удовольствием принял бы участие в голосовании на президентских выборах.

Сейчас Иван живёт в Австралии, куда переехал вместе с братом и матерью после развода родителей.