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Пасынок главкома ВСУ Сырского: для меня он предатель, продавший Родину

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Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Иван в эксклюзивном интервью RT заявил, что считает отчима предателем, который «Родину продал за карьеру».
Пасынок главкома ВСУ Сырского: для меня он предатель, продавший Родину
  • Gettyimages.ru

«Были ошарашены, когда узнали, что его назначили командующим ООС в Донбассе. Особенно помня, что он никогда не был патриотом Украины, язык даже никогда учить украинский не хотел. А тут такое… Карьера, наверное, оказалась дороже», — сказал Иван.

Собеседник добавил, что общаться с Сырским он не собирается. Отвечая на вопрос, считает ли Иван главкома ВСУ своим врагом, он сказал, что однозначного ответа на этот вопрос нет.

«Это тяжело… Он для меня предатель. Мы точно по разные стороны баррикад. И если бы мы встретились на поле боя, то… Всегда перед глазами картина из фильма «Тарас Бульба» — только я казак, а он с ляхами», — сказал Иван.

Также Иван Сырский рассказал RT, что главком украинских вооружённых сил в прошлом критиковал украинское правительство «за глупые политические решения» и за коррупцию, хотя украинцем он себя «точно никогда не считал».

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