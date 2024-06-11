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Политолог Дробницкий усомнился в том, что Хантер Байден получит реальный срок

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Анастасия Румянцева
Политолог-американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал в беседе с RT обвинительный вердикт присяжных в отношении сына президента США Хантера Байдена по делу о хранении оружия.
Политолог Дробницкий усомнился в том, что Хантер Байден получит реальный срок
  • AP
  • © Matt Slocum

«Я сомневаюсь, что судья штата Делавэр вынесет решение о реальном сроке. Это дело очень многими критиками рассматривается как просто отвлечение от реальной коррупционной составляющей всей семьи Байденов», — отметил собеседник RT.

По его мнению, наказанием может стать условный срок, а также, например, принудительное лечение.

«Более того, Байден будет иметь возможность сказать, что, мол, вот, для всех закон одинаковый, всех судят», — заключил американист.

11 июня присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении Хантера Байдена по делу о хранении оружия.

Согласно обвинению, Байден-младший употреблял наркотики, что лишало его права на покупку пистолета. Предположительно, он обманным путём приобрёл оружие в октябре 2018 года и владел им.

Как ожидается, суд вынесет приговор Хантеру Байдену через 120 дней после оглашения вердикта присяжных, то есть примерно в середине октября.

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