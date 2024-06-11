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УВКПЧ: рейд ЦАХАЛ в лагере «Нусейрат» можно приравнять к военному преступлению

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) считает, что израильские военнослужащие и палестинские боевики могут быть привлечены к ответственности за совершение военных преступлений после рейда ЦАХАЛ в секторе Газа, в результате которого были спасены четыре заложника.
УВКПЧ: рейд ЦАХАЛ в лагере «Нусейрат» можно приравнять к военному преступлению
  • AP
  • © Hatem Moussa

Об этом сообщает Associated Press.

Палестинский Минздрав утверждает, что в результате боёв погибли 274 палестинца, в том числе «десятки женщин и детей».

Представитель УВКПЧ Джереми Лоуренс обратил внимание на то, что израильские силы «действовали несоразмерно» во время рейда в лагере беженцев «Нусейрат».

Он также признал, что и палестинские группировки, удерживающие заложников в густонаселённых районах, подвергают жизни мирных жителей дополнительному риску. 

«Действия обеих сторон могут быть приравнены к военным преступлениям», — сказал Лоуренс.

Министерство иностранных дел Сирии после рейда ЦАХАЛ в секторе Газа заявило, что ООН должна положить конец массовым расправам Израиля над палестинским населением в секторе Газа. По информации ХАМАС, трое израильских заложников погибли во время операции Израиля.

Вместе с этим были освобождены четыре заложника, включая россиянина Андрея Козлова.

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