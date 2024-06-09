МИД Сирии призвал ООН положить конец действиям Израиля в секторе Газа

Организация Объединённых Наций должна положить конец массовым расправам Израиля над палестинским населением в секторе Газа и привлечь к ответственности правительство Биньямина Нетаньяху. С таким призывом выступило Министерство иностранных дел Сирии.

В опубликованном агентством SANA заявлении сирийского дипведомства указывается, что убийство в лагере беженцев «Нусейрат» 274 палестинцев, большинство из которых были детьми и женщинами, является вызовом Международному уголовному суду.

«Это чудовищное деяние требует от ООН принятия решительных мер, чтобы положить конец геноциду со стороны оккупационного режима (Израиля. — RT) и предотвратить гуманитарную катастрофу», — говорится в документе, текст которого приводит ТАСС.

В заявлении также отмечается, что США являются «соучастниками преступных действий израильских властей» и несут ответственность за убийства людей в Газе.

Ранее в Белом доме заявили, что США помогали освобождать заложников в Газе, но войска не отправляли.