В Кремле заявили, что говорить об отставке Макрона ещё рано

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременным обсуждение возможной отставки французского лидера Эммануэля Макрона.

«Я не считаю возможным отвечать на подобные вопросы... Здесь надо сначала дождаться выборов, а потом уже пытаться как-то анализировать эту ситуацию. Пока мы считаем это преждевременным», — сказал он.

При этом Песков отметил, что партия Макрона действительно стремительно теряет свои позиции. По его словам, это говорит о том, что французам что-то не нравится.

Ранее стало известно, что партия Макрона «Возрождение» проиграла на голосовании в Европарламент.

Французские СМИ также позже писали, что Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста президента страны.