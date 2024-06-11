В Кремле заявили, что говорить об отставке Макрона ещё рано
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«Я не считаю возможным отвечать на подобные вопросы... Здесь надо сначала дождаться выборов, а потом уже пытаться как-то анализировать эту ситуацию. Пока мы считаем это преждевременным», — сказал он.
При этом Песков отметил, что партия Макрона действительно стремительно теряет свои позиции. По его словам, это говорит о том, что французам что-то не нравится.
Ранее стало известно, что партия Макрона «Возрождение» проиграла на голосовании в Европарламент.
Французские СМИ также позже писали, что Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста президента страны.