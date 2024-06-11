Песков: партия Макрона стремительно теряет свои позиции
- РИА Новости
«Мы видим определённые тенденции. Да, партия Макрона более чем в два раза набрала меньше голосов, чем правый альянс. Партия Макрона стремительно теряет свои позиции. По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится», — сказал Песков.
Ранее стало известно, что партия Макрона «Возрождение» проиграла на голосовании в Европарламент.
Французские СМИ также позже писали, что Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста президента страны.
В материале отмечается, что французский президент готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока.
Кроме того, как пишут СМИ, перспектива отставки Макрона может служить для драматизации предстоящих выборов.