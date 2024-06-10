Пушков: выборы в ЕП во Франции стали провалом самого Макрона и его политики

Проигрыш партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европарламент стали провалом самого французского лидера Эммануэля Макрона и его политики.

Такое мнение в своём Telegram-канале выразил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

По его словам, президентство Макрона во Франции дало тот результат, к которому он «сам уверенно вёл страну — к крупному поражению его движения «Возрождение».

«По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого «Возрождения/Вырождения», сколько провалом самого Макрона и его политики», — отметил Пушков.

Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания и организации выборов.

Позже Макрон провёл встречу с правительством после созыва досрочных выборов в Национальное собрание.