Пушков: выборы в ЕП во Франции стали провалом самого Макрона и его политики
Такое мнение в своём Telegram-канале выразил глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
По его словам, президентство Макрона во Франции дало тот результат, к которому он «сам уверенно вёл страну — к крупному поражению его движения «Возрождение».
«По сути, эти выборы стали не столько провалом его безликого «Возрождения/Вырождения», сколько провалом самого Макрона и его политики», — отметил Пушков.
Ранее Макрон объявил о роспуске Национального собрания и организации выборов.
Позже Макрон провёл встречу с правительством после созыва досрочных выборов в Национальное собрание.