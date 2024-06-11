Europe 1: Макрон обсуждает с окружением возможность отставки

Французский глава Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста президента страны, сообщает радиостанция Europe 1.

По словам источника из окружения президента Франции, отставка главы государства «не является табу».

«Да, сегодня нужно рассматривать все сценарии», — цитирует его радиостанция.

Собеседник подчеркнул, что Макрон готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока.

В материале также отмечается, что перспектива отставки президента может служить для драматизации предстоящих выборов.

Ранее Макрон заявил о роспуске Национального собрания и организации внеочередных парламентских выборов.

Партия Макрона «Возрождение» проиграла на голосовании в Европарламент.