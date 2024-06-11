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Europe 1: Макрон обсуждает с окружением возможность отставки

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Французский глава Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста президента страны, сообщает радиостанция Europe 1.
Europe 1: Макрон обсуждает с окружением возможность отставки
  • AP
  • © Ludovic Marin

По словам источника из окружения президента Франции, отставка главы государства «не является табу». 

«Да, сегодня нужно рассматривать все сценарии», — цитирует его радиостанция. 

Собеседник подчеркнул, что Макрон готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока. 

В материале также отмечается, что перспектива отставки президента может служить для драматизации предстоящих выборов.

Ранее Макрон заявил о роспуске Национального собрания и организации внеочередных парламентских выборов.

Партия Макрона «Возрождение» проиграла на голосовании в Европарламент. 

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