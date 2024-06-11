Europe 1: Макрон обсуждает с окружением возможность отставки
- AP
- © Ludovic Marin
По словам источника из окружения президента Франции, отставка главы государства «не является табу».
«Да, сегодня нужно рассматривать все сценарии», — цитирует его радиостанция.
Собеседник подчеркнул, что Макрон готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока.
В материале также отмечается, что перспектива отставки президента может служить для драматизации предстоящих выборов.
Ранее Макрон заявил о роспуске Национального собрания и организации внеочередных парламентских выборов.
Партия Макрона «Возрождение» проиграла на голосовании в Европарламент.