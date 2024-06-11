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Экс-разведчик США Риттер: конференция по Украине провалилась, ещё не начавшись

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Швейцарский саммит по Украине терпит крах, даже не начавшись, заявил экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер в эфире RT.
Экс-разведчик США Риттер: конференция по Украине провалилась, ещё не начавшись
  • AFP
  • © Elodie LE MAOU

По словам эксперта, США одобрили украинские удары по территории России западным оружием, чтобы создать «политические реалии», в которых Москва будет вынуждена принять выдвинутые на саммите требования.

«Единого консенсуса не будет, как не будет оказано никакого давления на Россию. А Соединённые Штаты останутся с политикой, которая не позволит достичь желаемого результата», — считает Риттер.

Экс-премьер Японии Юкио Хатояма ранее заявил, что саммит по Украине в Швейцарии не мирный.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис отмечал, что все согласны с тем, что Россия нужна в мирном диалоге по Украине.

Также президент конфедерации Виола Амхерд выразила надежду на то, что конференция по Украине 15—16 июня приведёт к процессу, который позволит организовать саммит с участием России.

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