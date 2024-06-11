Экс-премьер Японии Хатояма заявил, что саммит по Украине в Швейцарии не мирный
- Gettyimages.ru
- © Igor Golovniov / SOPA Images / LightRocket
Политик отметил, что в конференции нет представителей России и Китая.
«Если это мирная конференция, то, пока обе сопричастные страны не войдут (в неё. — RT), мир не построить... Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова», — сказал он РИА Новости.
Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что все согласны с тем, что Россия нужна в мирном диалоге по Украине.
Также президент конфедерации Виола Амхерд выразила надежду на то, что конференция по Украине 15—16 июня приведёт к процессу, который позволит организовать саммит с участием России.
Власти России неоднократно отмечали, что швейцарская конференция по Украине не имеет ничего общего с миром. Как считают в Кремле, коллективный Запад пытается придать этому саммиту «большую убедительность» возможными средствами.