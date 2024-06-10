RT в Telegram
Подпишись

МИД Швейцарии: все согласны с тем, что Россия нужна в мирном диалоге по Украине

Короткая ссылка
Все стороны согласны с тем, то Россия нужна в мирном диалоге по Украине, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
МИД Швейцарии: все согласны с тем, что Россия нужна в мирном диалоге по Украине
  • AP
  • © Andy Wong

«Ясно, что Россия должна участвовать в этом процессе. С этим согласны все. Вопрос в том, с какого момента она может участвовать», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент конфедерации Виола Амхерд выразила надежду на то, что конференция по Украине 15—16 июня приведёт к процессу, который позволит организовать саммит с участием России.

Власти России неоднократно отмечали, что швейцарская конференция по Украине не имеет ничего общего с миром. Как считают в Кремле, коллективный Запад пытается придать этому саммиту «большую убедительность» всякими возможными средствами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить