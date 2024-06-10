Все стороны согласны с тем, то Россия нужна в мирном диалоге по Украине, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

«Ясно, что Россия должна участвовать в этом процессе. С этим согласны все. Вопрос в том, с какого момента она может участвовать», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент конфедерации Виола Амхерд выразила надежду на то, что конференция по Украине 15—16 июня приведёт к процессу, который позволит организовать саммит с участием России.

Власти России неоднократно отмечали, что швейцарская конференция по Украине не имеет ничего общего с миром. Как считают в Кремле, коллективный Запад пытается придать этому саммиту «большую убедительность» всякими возможными средствами.