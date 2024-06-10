В Швейцарии выразили надежду на саммит с участием России после украинского
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«Мы хотим запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России», — цитирует её ТАСС.
По словам Амхерд, это получится сделать только при содействии всех стран.
7 июня стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет участвовать в конференции.
Власти России неоднократно отмечали, что швейцарская конференция по Украине не имеет ничего общего с миром. Как считают в Кремле, коллективный Запад пытается придать этому саммиту «большую убедительность» всякими возможными средствами.