В Швейцарии власти надеются, что конференция по Украине 15—16 июня приведёт к процессу, который позволит организовать саммит с участием России, заявила президент конфедерации Виола Амхерд.

«Мы хотим запустить широко поддерживаемый процесс для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине и создать условия для проведения будущего мирного саммита с участием России», — цитирует её ТАСС.

По словам Амхерд, это получится сделать только при содействии всех стран.

7 июня стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет участвовать в конференции.

Власти России неоднократно отмечали, что швейцарская конференция по Украине не имеет ничего общего с миром. Как считают в Кремле, коллективный Запад пытается придать этому саммиту «большую убедительность» всякими возможными средствами.