Отказ Китая участвовать в украинской конференции в Швейцарии стал «жестоким разочарованием» для Владимира Зеленского и для правительства Германии, которое теперь не видит заинтересованности Глобального Юга в мероприятии. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

«Отказ Народной Республики — жестокое разочарование для Зеленского, а также для немецкого правительства, которое агитировало за участие Китая», — цитирует издание РИА Новости.

Организаторы встречи рассчитывали, что участие Пекина в саммите придало бы ему больше веса, пишет журнал. Кроме того, конференцию пропустят Бразилия и Саудовская Аравия.

7 июня стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет участвовать в конференции.

Власти России неоднократно отмечали, что швейцарская конференция по Украине не имеет ничего общего с миром. Как считают в Кремле, коллективный Запад пытается придать этому саммиту «большую убедительность» всякими возможными средствами.

Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, конференция нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.