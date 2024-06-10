Spiegel: Зеленский разочарован отказом Китая участвовать в украинском саммите
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«Отказ Народной Республики — жестокое разочарование для Зеленского, а также для немецкого правительства, которое агитировало за участие Китая», — цитирует издание РИА Новости.
Организаторы встречи рассчитывали, что участие Пекина в саммите придало бы ему больше веса, пишет журнал. Кроме того, конференцию пропустят Бразилия и Саудовская Аравия.
7 июня стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет участвовать в конференции.
Власти России неоднократно отмечали, что швейцарская конференция по Украине не имеет ничего общего с миром. Как считают в Кремле, коллективный Запад пытается придать этому саммиту «большую убедительность» всякими возможными средствами.
Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, конференция нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.