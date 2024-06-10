Доцент РГГУ Трухачёв назвал русофобию в Польше основой политического сознания

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв прокомментировал в беседе с RT создание США и Польшей коммуникационной группы, задачей которой станет продвижение западной повестки при освещении событий вокруг Украины.

«В том, что Польша превратилась в один из двух (наряду с Чехией) таких пунктов, где базируются вещи, связанные с информационной войной, ничего удивительного нет. Руководители США и Польши ведут против России войну, пусть и опосредованную. Они руководствуются логикой военного времени и собираются вести эту войну дальше — до победного конца. И они сжигают за собой все мосты и перекрывают все пути к отступлению», — отметил аналитик.

Он подчеркнул, что в Польше русофобия является «основой политического сознания», и в качестве иллюстрации привёл результаты выборов в Европарламент.

«По соседству, в Чехии, премьер Петр Фиала, который вооружает Украину изо всех сил, пролетел с треском. А в Польше нам просто зацепиться не за что, потому что против России там все», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно о создании новой коммуникационной группы, задачей которой станет продвижение западной повестки при освещении событий вокруг Украины. По данным Госдепа США, она будет базироваться в Варшаве.

В сообщении также отмечается, что в рамках группы союзники США будут координировать обмен информацией и содействовать «точному освещению» событий на Украине, «разоблачая манипуляции» России.