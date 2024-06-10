Госдеп: США и Польша создали новую «коммуникационную группу» по Украине
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По данным Госдепа США, коммуникационная группа по Украине будет базироваться в Варшаве. Она якобы будет оказывать поддержку Киеву «в борьбе с агрессией России в информационном пространстве».
В сообщении также отмечается, что в рамках группы союзники США будут координировать обмен сообщениями и содействовать «точному освещению» событий на Украине, «разоблачая манипуляции» России.
Ранее Госдеп США заявил о намерении создать фонд для информационного противодействия России в Африке.