Госдеп намерен создать фонд для информационного противодействия России в Африке

Государственный департамент США запросил у американского конгресса финансирование новой инициативы — создание Фонда по противодействию злонамеренному российскому влиянию в Африке (CRMAA). Об этом сообщается в опубликованном 28 мая 2024 года бюджетном запросе Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID) на следующий финансовый год. Согласно документу, на его функционирование может потребоваться $25 млн. Глава африканского бюро RT Муса Ибрагим полагает, что идея создания фонда стала реакцией на успешную деятельность российского СМИ в странах континента.

RT ознакомился с бюджетным запросом Госдепартамента США и Агентства США по международному развитию в адрес конгресса на 2025 год. Согласно указанным в документе сведениям, фонд планируют создать для проведения «иностранных операций и смежных программ». Всего американское внешнеполитическое ведомство вместе с USAID запрашивает у конгресса США под эти цели $58,8 млрд, которые «позволят Государственному департаменту и USAID продвигать национальные интересы США и лидировать в решении глобальных проблем».

В рамках так называемого Фонда экономической поддержки, администрируемого Госдепартаментом, на различные программы поддержки африканских стран в 2025 году предполагается потратить $82,6 млн. Из этой суммы $25 млн будет выделено на создание и функционирование так называемого Фонда по противодействию злонамеренному российскому влиянию в Африке (CRMAA).

В обосновании запроса сказано, что новый фонд будет «повышать устойчивость к связанной с Кремлём дезинформации, а также усиливать институциональную устойчивость, укреплять гражданское общество и совершенствовать избирательные системы и процессы в странах Африки».

Идея создания фонда родилась как реакция на активную информационную деятельность России в регионе, отметил бывший официальный представитель правительства Ливии, шеф африканского бюро RT Муса Ибрагим. По его мнению, в Вашингтоне видят запрос Африки на суверенитет и независимость. Западные державы начинают активизироваться на африканском треке, чтобы не потерять континент, полагает медиаменеджер.

«Американцы очень переживают, что их влияние на африканцев и жёсткий контроль над ними ослабевают. Это, по-моему, вполне справедливо, но в США считают, что должны действовать, причём как можно скорее, чтобы противостоять этому масштабному движению за освобождение, которое заинтересовало многих африканцев по всему континенту», — подчеркнул Ибрагим.

Он также обратил внимание на усилившееся стремление стран континента к осуществлению независимой внешней политики.

«Очевидно, что в последние два-три года имеет место панафриканское движение за освобождение, экономическую и военную независимость от Запада. В нескольких африканских странах к власти пришли революционные правительства, особенно в западной части континента. Они стали проводить политику суверенитета и независимости от Запада, в том числе выпроводили американский военный контингент и французские военные базы, а также заполучили контроль над природными ресурсами Африки, такими как уран, нефть и остальные», — полагает Ибрагим.

При этом эксперт отмечает, что предпосылки создания фонда связаны с африканскими проектами RT, которые составляют реальную конкуренцию крупным западным медиа.

«За последний год RT запустил много медийных и культурных проектов по всей Африке. Удалось создать иной информационный образ Африканского континента, в основе которого лежит то, что африканцы сами думают о своих политических, экономических и культурных вопросах. В отличие от западных мейнстримных медиа, RT действительно взаимодействует с африканскими активистами, политиками, представителями культуры и обычными людьми, чтобы дать им возможность высказать своё мнение», — подытожил Ибрагим.

Ранее в разговоре с RT министр иностранных дел Танзании Джануари Макамба заявил, что западные государства — бывшие колониальные державы — пытаются вернуть своё влияние в Африке, но африканские страны должны сохранять своё право на самостоятельную политику.