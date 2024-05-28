Глава МИД Танзании: западные страны пытаются вернуть своё влияние в Африке
- AFP
Министр подчеркнул, что Францию теперь «выгоняют» из таких стран, как Нигер, Мали и Буркина-Фасо.
«Европейские страны и Америка особенно прямо сейчас пытаются совершить ещё один рывок в Африку», — заявил Макаба.
Собеседник подчеркнул, что в сообществе африканских стран ощущается решимость отстаивать независимость и суверенитет.
«Мы [африканцы] находим это оскорбительным, когда нас просят выбрать того или конкретного партнёра», — сказал глава МИД, добавив, что каждая страна в целом должна иметь возможность самостоятельно определять свои интересы.
Говоря о палестино-израильском конфликте, Макаба отметил, что двугосударственный подход должен лежать в основе урегулирования войны, но достичь мира будет сложно без резолюции о палестинской государственности.