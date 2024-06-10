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МИД Казахстана: информации об участии в швейцарском саммите по Украине пока нет

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МИД Казахстана пока не может дать информацию по участию республики в саммите в Швейцарии, посвящённом Украине, заявил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.
МИД Казахстана: информации об участии в швейцарском саммите по Украине пока нет
  • Gettyimages.ru

«Информации об участии Казахстана во встрече по Украине в Швейцарии пока нет», — цитирует его ТАСС.

Ранее вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв заявил, что швейцарская конференция по Украине провалилась, ещё не начавшись.

7 июня стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет участвовать в конференции.

Власти России неоднократно отмечали, что швейцарская конференция по Украине не имеет ничего общего с миром. Как считают в Кремле, коллективный Запад пытается придать этому саммиту «большую убедительность» всякими возможными средствами.

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