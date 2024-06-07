Швейцарская конференция по Украине провалилась, не начавшись, заявил вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв.

«Я бы назвал эту конференцию провальной уже изначально, ещё до того, как она состоялась, поэтому больших ожиданий не испытываю», — сказал сенатор РИА Новости.

Цель у этого мероприятия исключительно пропагандистская, подчеркнул член Совфеда.

«Что бы там ни происходило, какие бы ни находились выражения, словосочетания, рецепты, конструкции, всё это, что называется, будет стоить меньше тех чернил, на которых будут написаны итоговые документы», — сказал Косачёв.

7 июня стало известно, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш не будет участвовать в конференции.

Власти России неоднократно отмечали, что швейцарская конференция по Украине не имеет ничего общего с миром. Как считают в Кремле, коллективный Запад пытается придать этому саммиту «большую убедительность» всякими возможными средствами.

Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, конференция нацелена лишь на обсуждение так называемой формулы мира Владимира Зеленского в качестве ультиматума.