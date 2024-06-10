Reuters: G7 может пригрозить мелким банкам в Китае за помощь России в обходе санкций
Страны G7 могут на следующей неделе сделать «жёсткое предупреждение» мелким китайским банкам из-за того, что они якобы помогают России обходить санкции.
Об этом пишет Reuters.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с Китаем нельзя говорить языком угроз и шантажа на манер США.
Также сообщалось, что в США готовятся к всеобъемлющему эмбарго на торговлю с Россией.
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