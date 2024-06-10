Reuters: G7 может пригрозить мелким банкам в Китае за помощь России в обходе санкций

Страны G7 могут на следующей неделе сделать «жёсткое предупреждение» мелким китайским банкам из-за того, что они якобы помогают России обходить санкции.

Об этом пишет Reuters.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с Китаем нельзя говорить языком угроз и шантажа на манер США.

Также сообщалось, что в США готовятся к всеобъемлющему эмбарго на торговлю с Россией.