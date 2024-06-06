В США готовятся к всеобъемлющему эмбарго на торговлю с Россией

Американские власти могут ввести всеобъемлющее эмбарго на торговлю с российской стороной.

Как пишет РИА Новости, соответствующую идею озвучил заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх.

По его словам в Белом доме признают возможность введения полного запрета на российский экспорт.

Он подчеркнул, что данная идея «не блестящая», но логичная.

По его словам, западным странам надо активизировать усилия по предотвращению обхода санкционного режима, введённого против России.

Ранее в американском издании The Wall Street Journal пришли к выводу, что санкционная политика США в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая способствовала созданию глобальной теневой экономики.