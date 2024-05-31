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WSJ: санкции США привели к созданию глобальной теневой экономики

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В американском издании The Wall Street Journal пришли к выводу, что санкционная политика США в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая способствовала созданию глобальной теневой экономики.
WSJ: санкции США привели к созданию глобальной теневой экономики
  • AP

В публикации издания говорится, что страны, против которых Вашингтон ввёл санкции, сформировали объединение с экономикой, способной противостоять США в финансовой войне. 

Государства ведут между собой активную торговлю, начиная от дронов и ракет и заканчивая золотом и нефтью. 

Попавшие под ограничения государства удовлетворяют торговые потребности друг друга, сообщает газета. 

Кроме того, в расчётах эти страны предпочитают национальные валюты и избегают доллар, отмечается в материале. 

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США готовы уничтожить устоявшиеся в мире экономические связи.

Он прокомментировал сообщение Белого дома о том, что США могут ввести торговое эмбарго в отношении российских товаров. 

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