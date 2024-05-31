WSJ: санкции США привели к созданию глобальной теневой экономики
- AP
В публикации издания говорится, что страны, против которых Вашингтон ввёл санкции, сформировали объединение с экономикой, способной противостоять США в финансовой войне.
Государства ведут между собой активную торговлю, начиная от дронов и ракет и заканчивая золотом и нефтью.
Попавшие под ограничения государства удовлетворяют торговые потребности друг друга, сообщает газета.
Кроме того, в расчётах эти страны предпочитают национальные валюты и избегают доллар, отмечается в материале.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США готовы уничтожить устоявшиеся в мире экономические связи.
Он прокомментировал сообщение Белого дома о том, что США могут ввести торговое эмбарго в отношении российских товаров.