WSJ: санкции США привели к созданию глобальной теневой экономики

В американском издании The Wall Street Journal пришли к выводу, что санкционная политика США в отношении России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая способствовала созданию глобальной теневой экономики.

В публикации издания говорится, что страны, против которых Вашингтон ввёл санкции, сформировали объединение с экономикой, способной противостоять США в финансовой войне.

Государства ведут между собой активную торговлю, начиная от дронов и ракет и заканчивая золотом и нефтью.

Попавшие под ограничения государства удовлетворяют торговые потребности друг друга, сообщает газета.

Кроме того, в расчётах эти страны предпочитают национальные валюты и избегают доллар, отмечается в материале.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США готовы уничтожить устоявшиеся в мире экономические связи.

Он прокомментировал сообщение Белого дома о том, что США могут ввести торговое эмбарго в отношении российских товаров.