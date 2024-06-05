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Песков заявил, что с Китаем нельзя говорить языком угроз и шантажа на манер США

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США со временем поймут, что с Китаем нельзя говорить на языке шантажа и угроз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что с Китаем нельзя говорить языком угроз и шантажа на манер США
  • РИА Новости

«Нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных месседжей, подобных угроз, такого шантажа», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Китай — мощная страна и крупнейшая экономика мира, с которой Вашингтон не может позволить себе так вести диалог.

«Может, не все в руководстве Америки это поняли в настоящий момент, но со временем они это поймут», — добавил Песков.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Евросоюз продолжат вводить санкции в отношении компаний из Китая за сотрудничество с Россией.

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