Песков заявил, что с Китаем нельзя говорить языком угроз и шантажа на манер США

США со временем поймут, что с Китаем нельзя говорить на языке шантажа и угроз, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам хорошо известно, что наши китайские товарищи не приемлют подобного языка, не приемлют подобных месседжей, подобных угроз, такого шантажа», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Китай — мощная страна и крупнейшая экономика мира, с которой Вашингтон не может позволить себе так вести диалог.

«Может, не все в руководстве Америки это поняли в настоящий момент, но со временем они это поймут», — добавил Песков.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и Евросоюз продолжат вводить санкции в отношении компаний из Китая за сотрудничество с Россией.