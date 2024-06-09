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Додон: Украина не напала на Приднестровье из-за того, что де-юре это часть Молдавии

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Украина ещё не напала на непризнанное Приднестровье только из-за того, что де-юре регион — это часть Молдавии и Киеву нужно согласие Кишинёва.

Такое заявление в интервью РИА Новости на ПМЭФ сделал экс-президент Молдавии, глава партии социалистов Игорь Додон.

«Если бы Приднестровье было независимым, как они хотели последние 25 лет, я говорил Красносельскому... что единственная гарантия безопасности для Приднестровья — быть частью Молдовы», — отметил Додон.

Кроме того, он назвал «очень опасной» дискриминацию Гагаузии официальным Кишинёвом.

При этом Додон не исключил серьёзных протестов после выборов президента Молдавии.

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