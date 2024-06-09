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Додон назвал «очень опасной» дискриминацию Гагаузии официальным Кишинёвом

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Дискриминация Гагаузии официальным Кишинёвом является очень опасной, заявил в интервью ТАСС бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон на полях ПМЭФ.

«Опять Майя Санду нарушает конституцию, когда не назначает башкана Гагаузии в состав правительства, что у нас прописано в конституции», — отметил он.

При этом Додон подчеркнул, что официальный Кишинёв также «экономически давит на Гагаузию».

«То есть делается всё возможное, чтобы урезать права Гагаузии и блокировать её экономически. Конечно, это очень-очень опасно», — сказал Додон.

Ранее Додон заявил, что действия Санду ведут Молдавию к войне.

Также он не исключил серьёзных протестов после выборов президента Молдавии.

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