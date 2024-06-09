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Додон: действия Санду ведут Молдавию к войне

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Действия президента Молдавии Майи Санду ведут страну к войне, заявил в интервью ТАСС бывший президент страны и лидер Партии социалистов Игорь Додон на полях ПМЭФ.

«К сожалению, то, что делает Майя Санду за последние год-полтора, — она готовится к войне», — сказал политик.

При этом он привёл в пример постоянные учения с натовскими солдатами на территории страны, транзит неизвестных закрытых грузов из Румынии и стран НАТО на Украину.

«В четыре раза она увеличила бюджет Министерства обороны. Покупает какие-то радары, какое-то оружие. Активно созывает в военкоматы резервистов», — подчеркнул Додон.

По его словам, все эти элементы показывают, что Санду и её кураторы «готовят Молдавию к войне».

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила предположение, что президент Молдавии Майя Санду может пойти на украинский сценарий с Приднестровьем или Гагаузией.

Также, по её словам, народ Молдавии восстанет, если Санду решит объединиться с Румынией.

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