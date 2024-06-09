Додон не исключил серьёзных протестов после выборов президента Молдавии

Бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что существует вероятность серьёзных протестов после выборов президента республики.

Об этом он заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

По его словам, Запад попытается помочь действующему президенту страны Майе Санду голосованием по почте, что сам Додон назвал «незаконным и антиконституционным».

При этом он добавил, что, если Санду выиграет за счёт этих голосов, то такие выборы страна не признает.

«Как мы будем бороться в этом случае, есть разные варианты. И я не исключаю вероятность проведения серьёзных протестов», — отметил Додон.

Ранее Додон заявил, что Санду честно не выиграет выборы, может пойти на махинации.

Также, по его мнению, действия Санду ведут Молдавию к войне.