RT в Telegram
Подпишись

Додон: Санду честно не выиграет выборы, может пойти на махинации

Короткая ссылка
Нынешний лидер Молдавии Майя Санду не сможет честно выиграть выборы президента, она может пойти на махинации за рубежом.

Об этом заявил в интервью ТАСС бывший президент республики и лидер Партии социалистов Игорь Додон на полях ПМЭФ.

По его словам, нынешний президент имеет самый большой антирейтинг, а более 55-60% населения Молдавии хотят другого президента.

«Оппозиция по всем опросам побеждает во втором туре», — сказал экс-глава государства. 

Ранее Додон заявил, что действия Санду ведут Молдавию к войне.

Также глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила предположение, что президент Молдавии Майя Санду может пойти на украинский сценарий с Приднестровьем или Гагаузией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить