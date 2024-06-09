Додон: Санду честно не выиграет выборы, может пойти на махинации
Об этом заявил в интервью ТАСС бывший президент республики и лидер Партии социалистов Игорь Додон на полях ПМЭФ.
По его словам, нынешний президент имеет самый большой антирейтинг, а более 55-60% населения Молдавии хотят другого президента.
«Оппозиция по всем опросам побеждает во втором туре», — сказал экс-глава государства.
Ранее Додон заявил, что действия Санду ведут Молдавию к войне.
Также глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила предположение, что президент Молдавии Майя Санду может пойти на украинский сценарий с Приднестровьем или Гагаузией.